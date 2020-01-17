Зеленский поручил Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза"

Президент разрешил "перезагрузку" компании, если менеджеры не услышат руководителя правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром».

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, задачу Гончаруку Зеленский озвучил во время встречи относительно результата рассмотрения главой государства заявления главы правительства об отставке.

«Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагружен НАК «Нафтогаз». И мы с вами должны разработать стратегию, как это сделать», – отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате премий сотрудникам компании в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

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Сумма премии была разделена на две части. Первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. уже была выплачена. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет после успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл. + проценты).

14 января 2020 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в Facebook, что премии менеджменту компании за полученные от российского «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.