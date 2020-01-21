Посол ЕС советует Украине демонстрировать не только амбиции, но и настойчивость в евроинтеграции

Матти Маасикас считает, что украинцы должны продолжать отстаивать свои евроинтеграционные намерения, даже если Евросоюз не всегда отвечает таким образом, как этого хотят в Украине.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас советует официальному Киеву демонстрировать не только амбиции, но и настойчивость в евроинтеграции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал во время публичной дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020-й год", организованной проектом "Общественная синергия".

По его словам, он сообщит своему руководству в Брюсселе, что "украинское правительство, является очень деликатным в отношении украинского европейского пути, находится под постоянным огромным давлением не только со стороны украинского парламента... но и находится под оптимально возможным демократическим давлением со стороны его собственных граждан, его собственного общества для достижения результатов".

В связи с этим, по убеждению Маасикаса, требования украинского общества к власти является важным для Брюсселя.

Посол ЕС отметил, что его родная страна - Эстония - перед вступлением в Евросоюз была амбициозной и проактивной в своей евроинтеграции, однако в Евросоюзе придерживалась более сдержанной позиции.

В то же время, Маасикас советует украинцам не сдаваться и продолжать отстаивать евроинтеграционные устремления.

"Но так происходит, что со многими партнерами и, несомненно, с большинством соседей, когда один сосед приближается (в евроинтеграции) и желает большего, ЕС всегда реагирует немного медленнее, чем страна-сосед хотела бы этого. И важно для всех понять, кто оказывает на ваше правительство давление, что демонстрация амбиций и нажим на ЕС - это не легкая работа", - заявил Маасикас и призвал продолжать это давление, поскольку в конечном итоге это "может привести к результатам".

"Поэтому необходимы не только амбиции, но и настойчивость", - сказал Маасикас и признал, что на данный момент украинское правительство выполняет свою работу должным образом.