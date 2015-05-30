Саакашвили назвал основные направления работы на посту главы Одесской ОГА

Глава ОГА отметил, что главный потенциал области – это ее население. Саакашвили добавил, что его главная цель – объединить жителей региона и оставить в прошлом все конфликты. Об этом сообщает ТСН.

"Нужны новые люди, новые направления, чтобы привести в Одессу больше туристов и инвесторов... Из этого города можно сделать всемирное чудо... Наша цель - оставить в прошлом искусственные конфликты и объединить общество, независимо от того, на каком языке они (люди – ред.) говорят", - сказал глава области.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины Михаила Саакашвили. Также Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.