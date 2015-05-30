Боевики на Донбассе не подписали бы Минские соглашения без влияния России - Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

Лавров отметил, что Россия готова продолжать работу с представителями террористических «ДНР» и «ЛНР» касательно выполнения Минских соглашений отметив, что такая работа прежде никогда не прекращалась.

Читайте такжеВ "ДНР" заявили, что им не нужен второй референдум о статусе Донбасса"То, что они согласились и подписали Минские соглашения, сказав, что они будут частью Украины, если все договоренности будут выполнены, — это результат очень серьезной работы, которую с ними проводит Москва. Иначе они провозгласили бы независимость", — заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что "сегодня есть реальный шанс" на мирное урегулирование в Украине.

Отмечается, что в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.