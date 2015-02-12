ОБСЕ обнародовала подписанный в Минске документ Трехсторонней контактной группы (документ)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовала подписанный сегодня в Минске документ Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте ОБСЕ.

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Отдельно лидеры Украины, России, Франции и Германии приняли декларацию в поддержку этого документа, «Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей».

Напомним, полный текст незавизированного лидерами четырех стран документа УНИАН публиковал ранее.