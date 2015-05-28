Лавров уверяет, что "сегодня есть реальный шанс" на мир в Украине

Об этом он сказал на встрече с участниками Всемирного координационного конгресса соотечественников, сообщает ТАСС.

"Сегодня действительно есть шанс на мирное урегулирование. Положения Минских соглашений должны безусловно выполняться. Ключ к урегулированию - прямой диалог между Киевом и Луганском и Донецком... - подчеркнул глава МИД РФ. - Продолжим усилия по выполнению Минских соглашений, об этом шла речь и в ходе визита в Россию государственного секретаря США Джона Керри".

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По словам министра, Россия рассчитывает, что вместе с партнерами по "нормандской четверке" удастся найти выход из кризиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.