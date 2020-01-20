Сайдик сравнил Украину и Россию с гномом и угрожающим великаном

Сайдик заявил, Россия не должна угрожать Украине.

Экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сравнил Украину с "гномом", а Россию с "великаном", который "угрожает гному".

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В интервью "Коммерсанту" Сайдик утверждает, что Россия не должна угрожать Украине. "Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан - угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это", - сказал Сайдик.

Сайдик добавил, что все "великаны" ведут себя так, в том числе и Америка. "Мы сейчас говорим о Европе, о нашем пространстве. Но и там стоит тот же вопрос - как они (США, - ред.) ведут себя в отношении Канады, в отношении Мексики. Здесь надо дать себе ответ: внушили ли мы доверие нашим соседям, которые все меньше, чем мы? Есть такая политика у России? Почему эти страны-гномы начинают бояться? Потому что кто-то из-за океана им говорит: ты сейчас должен бояться? Нет, это не так", - сказал Сайдик.

Кроме того, Сайдик выразил мнение, что минские соглашения - хорошие соглашения и их можно воплощать в жизнь. "Но это конфликт глобального масштаба, в котором есть нерациональные элементы, не позволяющие воплощать соглашения. Какой-то особый статус для Донбасса имел бы смысл в составе Украины. Но пока не вижу готовности и желания руководителей так называемых республик быть в составе Украины", - отметил он.