В Минске вчера обсуждалась реализация "формулы Штайнмайера" на Донбассе – Сайдик

На переговорах политической рабочей подгруппы ТКГ был рассмотрен вопрос реализации «формулы Штайнмайера».

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявляет, что на переговорах в Минске обсуждались модальности проведения местных выборов на Донбассе.

Читайте такжеРазминирование в Петровском должно начаться 13 ноября – ОБСЕ

Как сообщается на сайте ОБСЕ, об этом Сайдик заявил после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 12 ноября.

«В центре внимания дискуссий в политической рабочей подгруппе сегодня были вопросы реализации «формулы Штайнмайера». В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», - отметил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, 3 октября президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых украинская сторона согласится на проведение досрочных местных выборов на оккупированном Донбассе. В частности, Украина должна восстановить контроль над оккупированной частью границы, в выборах должны принимать участие кандидаты от украинских партий, а голосовать - все внутренне перемещенные лица.

«Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники, должен произойти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой, и проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами», - подчеркнул президент.