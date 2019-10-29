Участники ТКГ готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами – Сайдик

Следующая встреча участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 12 ноября.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что участники группы готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами.

Как сообщает белорусское издание БЕЛТА, об этом сказал Сайдик сегодня в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ.

Он отметил, что гуманитарная рабочая подгруппа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. По словам Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен.

При этом спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что участники политической рабочей подгруппы ТКГ обсуждали вопросы, связанные с реализацией так называемой "формулы Штайнмайера".

Также он отметил, что экономическая рабочая подгруппа при участии большой группы экспертов обсуждала вопросы водоснабжения. В этой связи сказано, что стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

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Кроме того, Сайдик назвал разведения сил в Золотом большим шагом вперед.

"Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул он.

Спецпредставитель ОБСЕ с удовлетворением отметил также существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня.

"Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться", - констатировал Сайдик.

Он в очередной раз призвал стороны, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 240 украинцев, без вести пропавшими считаются 257 человек.