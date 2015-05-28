Генпрокурор: Табачнику объявлено о подозрении в хищении имущества

Об этом сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин. "25 мая Дмитрию Табачнику объявлено подозрение. Завтра будет объявлено подозрение другому человеку", - сказал Виктор Шокин.

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На уточняющий вопрос, по какой статье открыто уголовное производство в отношении Дмитрия Табачника, генпрокурор сказал: "статья 191 часть 5". ("присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой" – УНИАН).

Как сообщалось, Евросоюз может снять санкции с Дмитрия Табачника и бывшего министра юстиции Елены Лукаш, если ГПУ не выдвинет им подозрение до 6 июня.