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Назначение нового главы НАПК: появилась реакция США

18:05, 15 января 2020
Политика
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Сегодня Новиков возглавил НАПК / Фото УНИАН

Посольство Соединенных штатов Америки поприветствовало назначение нового руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которым отныне является Александр Новиков.

Об этом заявила временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин во время заседания правительства после назначения Новикова.

"Народ Украины долго ждал настоящих изменений. Этот момент предоставляет НАПК новую возможность выполнить свой мандат и продемонстрировать, что жертвы, принесенные смельчаками в 2014 году, не были напрасными", - заявила она.

По словам дипломата, НАПК имеет большой потенциал. Оно, в частности, может выступать "узловым центром" в правительстве для продвижения реформы финансирования партий и поддержки антикоррупционных подразделений в министерствах. "Мы стоим вместе с вами и поддержим вас в этой миссии", - заверила она.

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"Украинские антикоррупционные институты, работающие должным образом, будут защищать граждан Украины и укреплять независимость, безопасность и процветание Украины", - заявила Кристина Квин и добавила, что ждет, когда НАПК станет "настоящим локомотивом перемен".

Как сообщал УНИАН, сегодня Новиков был назначен руководителем НАПК.

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