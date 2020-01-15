Кабмин назначил Александра Новикова председателем НАПК

Ранее Александр Новиков занимал должность прокурора Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

Кабинет министров Украины назначил Александра Новикова председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Перед назначением Новиков обозначил перед членами Кабмина главные задачи, которые планирует выполнять на новой должности, в том числе анонсировал разработку новой антикоррупционной стратегии.

"Роль НАПК я вижу, в первую очередь, как органа, который сделает невозможным пребывание на государственной службе лиц, которые используют в своей деятельности коррупционные практики, незаконно обогащаются. Уверен, что НАПК способно выполнить эту функцию и сформировать нулевую толерантность государственной службы к коррупционным практикам. Первым своей задачей вижу утверждения антикоррупционной стратегии, поскольку предыдущая стратегия ... завершила свое действие в 2017 году", - заявил он.

По словам Новикова, документ должен обобщить все действия каждого органа государственной власти в сфере выявления антикоррупционных рисков, как в нормативных документах, так и в отношении персонала этих органов, и ликвидировать такие риски.

"Второй вижу автоматизацию полных проверок деклараций лиц, занимающих особо ответственное положение. Это все судьи, все прокуроры, все члены правительства, главы ОГА, районных советов, областных советов", - добавил он.

Кроме того, Новиков выразил надежду, что будет налажено эффективное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро и Государственным бюро расследований.

Со своей стороны, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал поддержку и сотрудничество с правительством для нового главы агентства и пожелал мудрости и профессионализма в новой должности.

Как сообщает УНИАН, в декабре комиссия по отбору кандидатов на должность председателя НАПК объявила Новикова победителем конкурса. Ранее Новиков занимал должность прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».

Законом изменяется структура управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что главу НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.