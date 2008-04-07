Ющенко уволил сумского губернатора

15:32, 07 апреля 2008
Политика
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Лаврик будет исполнять обязанности

Николай ЛАВРИК
Президент назначил Лаврика в.и.о. председателя Сумской облгосадминистрации, освободив от этой должности Качура.
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