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Ющенко уволил сумского губернатора
15:32, 07 апреля 2008
Политика
875
0
Лаврик будет исполнять обязанности
Николай ЛАВРИК
Президент назначил Лаврика в.и.о. председателя Сумской облгосадминистрации, освободив от этой должности Качура.
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