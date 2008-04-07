Ющенко уволил сумского губернатора

Лаврик будет исполнять обязанности

Президент назначил Лаврика в.и.о. председателя Сумской облгосадминистрации, освободив от этой должности Качура. Президент назначил Лаврика в.и.о. председателя Сумской облгосадминистрации, освободив от этой должности Качура.

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