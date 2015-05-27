С помощью войны на Донбассе Путин хочет стать арабским шейхом в глазах Запада - российский оппозиционер

Именно ради этой мечты лидер РФ пошел на войну против Украины. Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский оппозиционный политик Илья Яшин.

"У Путина есть два интереса в жизни — это деньги и власть. Он делает все, чтобы оставаться у власти в России до конца своей жизни, это его цель. Путин устроил крымскую авантюру для того, чтобы укрепить собственную легитимность внутри России, чтобы его начали воспринимать не просто как жулика, который оказался в Кремле, ведь к 2013 году таких становилось все больше и больше, а чтобы его начали воспринимать как собирателя русских земель. Таковым он, конечно, не является", — пояснил Яшин.

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По его словам, именно для этого Путин "устроил военную кампанию в Крыму, пошел дальше на восток Украины, чтобы получить рычаг давления, механизм, с помощью которого можно шантажировать и западные страны, и украинские власти для того, чтобы его начали воспринимать в мире иначе, чтобы не требовали соблюдения прав человека внутри России, не требовали сменяемости власти".

"Вообще, путинская мечта, как мне кажется, чтобы его на западе воспринимали как такого арабского шейха — человека, с которым можно выстраивать экономические отношения по поводу продажи нефти и газа, но от которого нельзя требовать западных стандартов демократии. Через военную агрессию, шантаж, давление Путин добивается такой роли в международной политике", — добавил политик.