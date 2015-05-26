Немцов писал, что Путин отречется от воюющих на Донбассе в любую секунду - российский оппозиционер

Член Бюро Федерального политсовета партии «РПР-ПАРНАС», соратник убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова Илья Яшин заявляет, что в России инцидент с задержанными двумя российскими военнослужащим в Луганской области - Александром Александровым и Евгением Ерофеевым - не обсуждается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яшин сказал в Киеве во время презентации доклада о военном конфликте на востоке Украины «Путин. Война».

"Общественной дискуссии на эту тему нет, потому что нет таких механизмов коммуникации в российском обществе, которые позволили бы запустить эту дискуссию в национальном масштабе", - отметил Яшин.

В этой связи оппозиционер заявил, что именно поэтому он считает важнейшей задачей распространить доклад о военном конфликте на востоке Украины. "Потому что только это позволить накопить критическую массу и изменить общественное мнение", - сказал Яшин.

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При этом, Яшин заявил, что Немцов в своем обращении к воюющим на Донбассе гражданам России писал, что "Путин и командиры от вас отрекутся в любую секунду. Скажут, что они на войну вас не посылали и родственники никогда не найдут правды, если с вами что-то случится". Яшин в ситуации с двумя задержанными российскими военнослужащими считает слова Немцова пророческими.

"Путин создал лживое и циничное государство, которому плевать на своих граждан. Гибнут они там, попадают в плен... От них отказываются моментально", - констатировал Яшин.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.