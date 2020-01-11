"Черные ящики" со сбитого самолета: Украина и Иран договорились о совместной расшифровке

Также президенты Украины и Ирана договорились, что все виновные в крушении украинского самолета будут наказаны.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Роухани договорились о совместной расшифровке двух бортовых самописцев («черных ящиков») со сбитого иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины» и о начале взаимодействия относительно выплаты Ираном компенсаций.

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«Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – «черных ящиков». Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Офис генерального прокурора Украины открыл дело по факту убийства граждан Украины.

«Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран», - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.