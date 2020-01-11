Путин проводит переговоры с Меркель в Москве: на повестке дня – вопрос Донбасса

Канцлер Германии прибыла сегодня в Россию с рабочим визитом.

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, на повестке дня, в частности, вопрос оккупированного Донбасса.

Читайте такжеПутин и Макрон приветствовали обмен удерживаемыми лицами на Донбассе и контракт на транзит газа через УкраинуОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Меркель прибыла сегодня в Россию с рабочим визитом.

«Путин и Меркель планируют обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня», – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о ситуации в Сирии, Ливии, эскалации напряженности на Ближнем Востоке и проблематике урегулирования конфликта на Донбассе в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Как отмечается, по итогам переговоров Путин и Меркель планируют провести пресс-конференцию.