Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО будут решать 28 стран-членов

Об этом генеральный секретарь альянса заявил в интервью главному редактору Дождя.

НАТО предоставляет политическую поддержку и помогает реформировать войска Украине. Альянс, по словам Столтенберга, не может принимать решения о поставках вооружений Киеву, так как это находится в компетенции правительств стран альянса.

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По словам генсека альянса, если Украина подаст заявку на вступление в НАТО, то ее будут рассматривать, как и любую другую. «Решение о том, принимать Грузию и Украину в НАТО или нет будут принимать 28 стран НАТО», — отметил Столтенберг. По его словам, ни одна страна за пределами альянса не может наложить вето и не должна препятствовать вступлению независимых государств в НАТО.

Столтенберг также назвал «неприемлемым, что страна, такая как Россия, аннексирует часть Украины и продолжает дестабилизировать восток Украины».