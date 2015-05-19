Столтенберг призвал Россию прекратить поддержку "ДНР" и "ЛНР"

По итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава НАТО заявил, что считает такой шаг необходимым для полной реализации минских соглашений.

Столтенберг также призвал Россию сделать чуть более открытыми внезапные проверки боеготовности своей армии, так как подобные неожиданные учения делают непредсказуемой ситуацию на восточных границах НАТО, сообщает Русская служба ВВС.

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Генсек альянса добавил, что, несмотря на решение о приостановке стратегического партнерства с Россией, НАТО не планирует прерывать контакты полностью и держит каналы военной связи с Москвой открытыми.

Практическое партнерство НАТО с Россией было заморожено на фоне вооруженного конфликта на востоке Украины. В альянсе считают, что Москва оказывает боевикам Донбасса военную помощь, однако российские власти это категорически отрицают.