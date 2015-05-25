МВД проводит досудебное расследование по двум фактам, связанными с телеканалом ”Интер”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается в сообщении, главным следственным управлением МВД Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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В сообщении указывается, что в 1997 и 1999 годах неустановленные должностные лица Фонда государственного имущества Украины, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную передачу в частную собственность 20% акций телеканала «Интер». В результате этого государству нанесены убытки в сумме более 800 млн долларов США.

Кроме этого, на протяжении 2010-2011 годов неустановленные лица из числа учредителей телеканала «Интер» совершали влияние на информационную политику журналистов телеканала. Это воплощалось в контроле за содержанием информации, которая транслировалась в эфире телевизионного канала.

Досудебное расследование продолжается, подчеркивается в сообщении.