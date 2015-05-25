Нардеп: новый президент Польши избегает размытых дипломатических формулировок

Что будет делать ЕС, если у кого-то возникнут такие угрозы, как в Украине? Будут помогать и защищать? Не обменяют ли лидеры Запада свой покой на уступки по менее успешным участникам Евросоюза? Такими вопросами задался лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он считает, в результате, к власти в Польше пришел политик, который имеет более четкую позицию, избегает размытых дипломатических формулировок, прямо говорит о необходимости сильной Польши.

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«Это те процессы, которые в Украине только вначале, но рано или поздно мы тоже придем к тому, что для того, чтобы с нами считались, нужно быть сильными, не зависимо от того будем мы в ЕС или нет», - убежден Виктор Балога.

По его мнению в Европе формируется ось из стран, которые понимают, что их интерес заключается лишь в одном – в строительстве крепкого государства, которое в случае необходимости способно самостоятельно противостоять любой агрессии. Этот процесс давно начался в Прибалтике и на этих выборах он был запущен в Польше.

«На этом фоне, создание или восстановление общего политического пространства с Польшей и Литвой выглядит не так абсурдно. Такой период в нашей истории уже был, и при всех своих нюансах, данный союз был достаточно действенным. Сегодня, возможно, у нас есть очередной исторический шанс на построение более тесных отношений для того, чтобы совместно противостоять любым угрозам, откуда бы они не поступали. Именно наши страны заинтересованы в этом больше всего, поскольку наши территории рассматриваются большим восточным соседом, как потенциальное жизненное пространство», - подытожил Виктор Балога.