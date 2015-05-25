Президент должен ветировать закон об общественных обвинителях - представитель ВК

Об этом заявил представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

«У нас борются с коррупционерами все, кому не лень - через Facebook. Обратите внимание, что у нас через Facebook проходят все разоблачения, все задержания. К сожалению, после этого мы не понимаем, есть ли обвинительные приговоры тем, кого обвиняют или даже задерживают, действительно ли эти люди коррупционеры. А то, что сейчас предлагается, то это вообще профанация правоохранительной деятельности и здравого смысла. Этим законом фактически у государства забирают ее основную функцию - правоохранительную. Это монополия государства, которая всегда была, есть и будет признаком сильного правового государства", - заявил он.

Он также отметил, что судя по тексту документа, закон об общественных обвинителях писался далекими от права людьми.

«Если есть определенные средства фиксации, то для того, чтобы их использовать, согласно УПК, необходима была санкция суда. Теперь эта санкция суда фактически отменяется. Любой может прослушивать любого. Этот закон противоречит Конституции Украины, основным решениям Европейского суда по правам человека", - добавил Владимир Пилипенко.

А также отметил, что с политической точки зрения закон о общественных обвинителях создает безграничное поле для злоупотреблений и сведения счетов, в том числе – с политическими оппонентами.