Из плена "ЛНР" освободили 25 украинцев: список

Сначала 25 пленных украинцев отдали представители "ЛНР".

Первых 25 украинцев освободили из плена в рамках обмена пленными.

Это следует из видеотрансляции, которую с места происшествия ведет Офис президента Украины.

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Речь идет о украинцах, которых передала "ЛНР".

Так, 25 пленных вышли из автобуса, их завели в палатку, где представительница самопровозглашенной республики назвала их имена.

Полный список выглядит так:

Эдуард Алоян

Виктория Воронина

Татьяна Горбулич

Владимир Данильченко

Александр Данильченко

Юрий Евтушок

Иван Деев

Валентина Еременко

Сергей Иванчук

Роман Коркишко

Иван Катышев

Анастасия Мухина

Денис Олейник

Александр Пауков

Денис Сигацкий

Валерий Семенов

Анатолий Семеренко

Елена Сорокина

Валерий Тарасюк

Роман Фурсов

Андрей Яровой

Иванов

Кучин

Завадский

Ульянов

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПП под Горловкой начался обмен пленными между самопровозглашенными "Л/ДНР" и украинской стороной.

По предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.