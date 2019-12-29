Денисова рассказала, сколько украинцев сегодня освободят из плена "ЛДНР"

По словам уполномоченного по правам человека, автобусы с украинцами уже прибыли из ОРДЛО на КПВВ «Майорское» и в ближайшее время начнется процесс верификации.

Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

«Согласно предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться)», - отметила она.

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По словам Денисовой, её представители подтверждают, что к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с украинскими гражданами. Они сейчас остаются в автобусах.

«После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации», - отметила уполномоченная по правам человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.