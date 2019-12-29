Денисова рассказала, сколько украинцев сегодня освободят из плена "ЛДНР"
Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
«Согласно предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться)», - отметила она.
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По словам Денисовой, её представители подтверждают, что к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с украинскими гражданами. Они сейчас остаются в автобусах.
«После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации», - отметила уполномоченная по правам человека.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.