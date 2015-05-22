Депутаты НФ требуют от ГПУ допросить Фирташа и Левочкина в деле о финансировании терроризма

Об этом они заявили на брифинге возле Генпрокуратуры.

Депутаты пришли дать показания по делу о перечислении компанией «GDF Media Limited» 100 миллионов долларов США в пользу российского «Первого канала» в качестве платы за приобретение 29% акций телеканала «Интер» в рамках мнимого контракта.

«Мы идем сюда как свидетели. После показов мы поймем, на какой стадии находится следствие. Мы требуем у Генеральной прокуратуры допросить в качестве свидетелей и Левочкина, и Фирташа, потому что, к сожалению, пока что вызывают лишь нас как заявителей», - сказал народный депутат Андрей Помазанов.

В свою очередь представитель «Народного фронта» Игорь Алексеев добавил, что без допроса Фирташа и Левочкина будет невозможно установить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности.

«Если Генпрокуратура так же вызовет этих лиц на допрос, мы сможем с уверенностью сказать, что прокуратура выполняет те задачи, которые на нее возложены», - сказал он.

«Зато если все процессуальные действия завершатся лишь допросом заявителей, то это будет означать, что ГПУ занимается только показухой и не заинтересована в установлении истины в этом деле», - подчеркнул Алексеев.

Кроме того, народный депутат Антон Геращенко отметил необходимость установить истину в истории с приобретением акций телеканала «Интер», «который в период войны откровенно работает не на украинское государство».

«Представьте ситуацию, что если бы в Лондоне раздавали газету нацистской партии - ее закрыли бы после первого раза. Или фашистское радио свободно вещало на территории СССР, - это было бы невозможным и война была бы проиграна», - сказал он.

«Поэтому мы требуем, как народные депутаты, предоставить ответы на наши вопросы, за какие средства был приобретен контрольный пакет телеканала «Интер», - отметил Антон Геращенко.

Он также добавил, что при желании Генпрокуратура может легко допросить и Фирташа и Левочкина.