51% украинцев считает, что вступление в НАТО сможет гарантировать безопасность нашей страны

В то же время поддерживают военный союз с Россией и другими странами СНГ лишь 5,5%.

51% украинцев считает, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для нашего государства является вступление в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, социологи обнародовали на брифинге.

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Социологи отмечают, что в прошлом году так считали 46% опрошенных, а в 2017 году - 38,5%. Еще 1,5% надеются на военный союз с США.

По данным опроса, за внеблоковый статус выступают 26% (в 2018 году - 24%), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 5,5% (в 2018 году - 7%).

Социологи отмечают, что в этом вопросе существуют существенные региональные различия: членство в НАТО поддерживают в западном (80%) и центральном (54%) регионах, а вот в южном (41%) и восточном (42%) регионах отдают предпочтение нейтральному статусу Украины. Более того, в восточном регионе 14% считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины военный союз с Россией и другими странами СНГ, правда, в прошлом году было 20%.

*** Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.