Вступление в НАТО поддерживают более половины украинцев - опрос

Самыми большими сторонниками вступления Украины в НАТО являются жители запада и украинцы в возрасте от 18 до 29 лет.

Вступление Украины в НАТО поддерживают более 51% украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты опроса представил первый вице-президент Института Горшенина Виктор Соколов во время круглого стола на тему "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?".

По его словам, на вопрос "Если бы сегодня проводился референдум по вступлению в НАТО, как бы Вы проголосовали?", 51,2% респондентов ответили, что проголосовали бы за вступление в НАТО, 30,1% - против, 13,5% затруднились ответить, 5,2% не голосовали бы.

В региональном разрезе за вступление в НАТО больше всего выступают жители западного региона страны - 72,1%, а против - жители восточного региона (51,6%), в возрастных категориях сторонниками вступления в НАТО являются украинцы в возрасте от 18 до 29 лет, противниками - старшее поколение, от 60 лет.

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По словам Соколова, данные опросов с 2008 по 2019 год свидетельствуют о том, что наиболее одобрительно украинцы относились к вступлению в НАТО в конце 2014 - начале 2015 года. Тогда за вступление в Альянс проголосовали бы около 54% граждан. Однако, по его словам, с тех пор уровень поддержки граждан Украины вступления в НАТО почти не меняется.

*** Опрос проводился Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси с 22 ноября по 10 декабря среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя) методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.