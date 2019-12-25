Вопиющее нарушение: Эстония отреагировала на запуск железнодорожного сообщения между РФ и Крымом
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал запуск железнодорожного сообщения между РФ и и анексованим Крымом еще одним вопиющим нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Об этом глава МИД Эстонии заявил в Twitter.
«Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с РФ - еще одно вопиющее нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины с целью еще больше изолировать Крым», - написал Рейнсалу.
«Мы еще раз подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул глава МИД Эстонии.
Как сообщал УНИАН, 25 декабря поезд сообщением Петербург-Севстополь незаконно пересек границу Украины незаконно сооруженным Крымским мостом.
23 декабря президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.
МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.
В ЕС ранее назвали это еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.
В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту, в частности заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитет и территориальную целостность Украины.