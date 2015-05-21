Порошенко прибыл в Ригу для участия в саммите Восточного партнерства
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Ригу для участия в саммите Восточного партнерства.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.
Отмечается, что Порошенко 21 и 22 мая будет находиться с рабочим визитом в Латвии, где примет участие в саммите "Восточное партнерство".
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Начал рабочий визит в Ригу. С праздником, украинцы! #ДеньВишиванкиpic.twitter.com/CQBv6WcEyV
— Петр Порошенко (@poroshenko) 21 Май 2015
Как сообщал УНИАН, в докладе Еврокомиссии от 8 мая об имплементации Украиной второй фазы Плана действий по либерализации визового режима констатируется прогресс Украины в ее исполнении.
Отмечается, что ключевым приоритетом для Украины должно стать стойкое исполнение правовых и институциональных рамок, в частности в таких сферах, как борьба с коррупцией, организованной преступностью, торговлей людьми и дискриминацией.
Выполнение этих действий позволит Украине завершить реализацию второй фазы плана.
Оценочная миссия Евросоюза с проверки выполнения Плана действий по либерализации визового режима будет работать в Украине в сентябре-октябре.