Порошенко прибыл в Ригу для участия в саммите Восточного партнерства

16:17, 21 мая 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Ригу для участия в саммите Восточного партнерства.

Порошенко / twitter.com/poroshenko

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

Отмечается, что Порошенко 21 и 22 мая будет находиться с рабочим визитом в Латвии, где примет участие в саммите "Восточное партнерство".

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Как сообщал УНИАН, в докладе Еврокомиссии от 8 мая об имплементации Украиной второй фазы Плана действий по либерализации визового режима констатируется прогресс Украины в ее исполнении.

Отмечается, что ключевым приоритетом для Украины должно стать стойкое исполнение правовых и институциональных рамок, в частности в таких сферах, как борьба с коррупцией, организованной преступностью, торговлей людьми и дискриминацией.

Выполнение этих действий позволит Украине завершить реализацию второй фазы плана.

Оценочная миссия Евросоюза с проверки выполнения Плана действий по либерализации визового режима будет работать в Украине в сентябре-октябре.

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