Порошенко прибыл в Ригу для участия в саммите Восточного партнерства

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

Отмечается, что Порошенко 21 и 22 мая будет находиться с рабочим визитом в Латвии, где примет участие в саммите "Восточное партнерство".

Читайте такжеЕС может принять решение об отмене виз для Украины и Грузии еще в этом году - Еврокоммисар

Начал рабочий визит в Ригу. С праздником, украинцы! #ДеньВишиванкиpic.twitter.com/CQBv6WcEyV — Петр Порошенко (@poroshenko) 21 Май 2015

Как сообщал УНИАН, в докладе Еврокомиссии от 8 мая об имплементации Украиной второй фазы Плана действий по либерализации визового режима констатируется прогресс Украины в ее исполнении.

Отмечается, что ключевым приоритетом для Украины должно стать стойкое исполнение правовых и институциональных рамок, в частности в таких сферах, как борьба с коррупцией, организованной преступностью, торговлей людьми и дискриминацией.

Выполнение этих действий позволит Украине завершить реализацию второй фазы плана.

Оценочная миссия Евросоюза с проверки выполнения Плана действий по либерализации визового режима будет работать в Украине в сентябре-октябре.