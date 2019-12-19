Представительство ЕС прокомментировало принятие Избирательного кодекса в Украине

Европейские дипломаты отметили, что внутренне перемещенные лица и экономические мигранты получили избирательные права.

Представительство Евросоюза приветствует принятие Избирательного кодекса в Украине.

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Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы поздравляем Украину с принятием ее Избирательного кодекса - реальный прогресс относительно демократических реформ. Приятно видеть, что внутренне перемещенные лица и экономические мигранты получили избирательные права, есть прочная гендерная квота и гарантии для лиц с ограниченными возможностями. Некоторые вопросы все еще должны быть урегулированы в дополнительном новом законодательстве", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения президента.

"За" проголосовали 330 народных депутатов.