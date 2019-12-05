ВР отложила рассмотрение предложений президента к Избирательному кодексу

Дмитрий Разумков не уточнил, на когда откладывается разбирательство, и парламент перешел к рассмотрению других законопроектов

Верховная Рада отложила рассмотрение предложений президента к Избирательному кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после возобновления пленарного заседания после перерыва сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

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"Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса, регистрационный номер 0978, поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение", - сказал он.

При этом Разумков не уточнил, на когда откладывается разбирательство, и парламент перешел к рассмотрению других законопроектов.

В своих предложениях президент отмечал, что кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, которые "не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние положительные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают надлежащей регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".

Профильный комитет ВР в своем заключении к предложениям президента заявлял, что президент выразил в своих предложениях ряд замечаний к положениям кодекса, в частности относительно определения системы проведения выборов народных депутатов Украины, городских голов городов с количеством избирателей 90 тысяч и более, а также безосновательности утраты гражданином статуса субъекта избирательного процесса в связи с отменой его регистрации в качестве кандидата; отсутствие в кодексе норм, которыми регулируется механизм замены кандидата в депутаты кандидатом такого же пола в случае отмены регистрации кандидата в депутаты по обращению партии (организации партии), выдвинувшей такого кандидата.

Также это замечание положений относительно обеспечения реализации избирательных прав отдельными категориями лиц (внутренне перемещенные лица и лица с инвалидностью); необходимости соблюдения одинаковых подходов в определении ценза оседлости для кандидатов на пост президента и кандидатов в народные депутаты; формирование состава окружных и участковых избирательных комиссий, уполномоченных организовывать подготовку и проведение выборов президента.

Кроме того, это замечание положений относительно участия общественных организаций в наблюдении на выборах и права на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, их должностных и служебных лиц; ответственности средств массовой информации за совершение повторного или одноразового грубого нарушения требований кодекса, в случае установления судом факта такого нарушения.

Среди прочего, это замечание к положению по недопущению уменьшения процентного барьера полученных голосов избирателей по результатам общегосударственных выборов и кандидатам на должность городского головы для возвращения денежного залога, а также для возмещения партиям, которые по итогам выборов не получили права на участие в распределении депутатских мандатов, расходов, связанных с финансированием своей предвыборной агитации.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№ 31121).

В кодексе объединены 5 действующих на сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.