У Кучмы рассказали об итогах последнего в этом году заседания ТКГ в Минске

В Минске участники переговоров повторно заявили о своей преданности реализации режима прекращения огня, а также очень подробно обсуждали вопрос обмена удержанным.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила итоги последнего в этом году заседания ТКГ в Минске, которое состоялось 18 декабря.

Как рассказала она на странице в Facebook, 18 декабря украинская делегация прибыла в Минск с четким пониманием о необходимости реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

В частности, речь идет о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 года, о взаимном освобождении удерживаемых лиц, полном и безусловном допуске международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, всех лиц, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, о согласовании трех участков с гуманитарной целью, о предоставлении доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей неконтролируемой части участка украино-российской границы в режиме 24/7, а также об обеспечении работы контрольного пункта въезда-выезда Золотое.

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"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогах парижского саммита Нормандского формата, в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 года, повторно заявляет о своей приверженности полной и всеохватывающей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержанию режима прекращения огня", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

Также Олифер отметила, что стороны очень основательно обсуждали и вопрос обмена удерживаемимы лицами.

"Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу", - заявила она.

Пресс-секретарь Кучмы добавила, что 18 декабря заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году.

"В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности относительно разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановлен мост возле КПВВ Станица Луганская; начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения", - сообщила Олифер.

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Кроме того, Трехсторонняя контактная группа выразила признательность Мартину Сайдику за его конструктивную работу специального представителя действующего председателя ОБСЕ в ТКГ и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Минске 18 декабря не удалось договориться относительно согласования обновленных списков обмена удерживаемыми лицами.

Также в Минске решили не согласовывать новое перемирие на Донбассе, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".