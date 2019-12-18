На заседании ТКГ в Минске не согласовали обновленные списки обмена пленными - Пристайко

Глава МИД сообщил, что ожидаемый прогресс в Минске по обмену людей не достигнут.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня не удалось договориться о согласовании обновленных списков обмена установленными удерживаемыми лицами.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"К большому сожалению, списки обновить в минской подгруппе, я вижу сегодня, договориться нам не удалось. На сегодня нам не удалось достичь этого прогресса", - подчеркнул Пристайко.

Он сказал, что это информация, которую он сегодня получил из Минска, где проходят переговоры Трехсторонней контактной группы.

"Наша группа переговорная рассказывает то, что происходит. К большому сожалению, тот прогресс, который мы с вами хотели, он не достигнут", - повторил министр.

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Как сообщал УНИАН, Пристайко заявлял, что Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами, который должен состояться до конца этого года, для возвращения максимального количества украинцев.

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

По результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поощряют Трехстороннее контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.