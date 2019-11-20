Зеленский открыл восстановленный в Станице Луганской мост

Через два-три дня мост через Северский Донец заработает полностью.

В Станице Луганской с участием президента Украины Владимира Зеленского открыли восстановленный мост через Северский Донец.

Церемония открытия моста транслировалась на странице Офиса президента в Facebook.

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Зеленский отметил, что полностью переправа заработает через два-три дня.

«Через два дня все будет полностью открыто...Все готово. Мы запускали как? Во-первых, мы думали о людях. Мы понимали, что строиться мост будет в течение 3-4 месяцев. Мы очень быстро построили пешеходный (обходной временный) мост, и тому, чтобы сейчас открыть этот мост, нужно разбирать конструкцию пешеходного моста, и откроется мост. То есть 2-3 дня, еще работаем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля на то время заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» представитель РФ Владислав Сурков обязался «оказать влияние» на боевиков по демонтажу фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

29 июля правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

1 августа украинские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.

15 сентября в Офисе президента заявили, что мост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.