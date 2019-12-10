Полная имплементация "Минских договоренностей": текст коммюнике по результатам саммита в "нормандском формате"

В частности, в документе отмечается полная приверженность участников встречи к полной имплементации Минских договоренностей.

Офис президента Украины опубликовал полный текст коммюнике по результатам саммита в «нормандском формате».

На сайте главы государства обнародованы общие согласованные выводы Парижского саммита в «нормандском формате».

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В частности, в документе отмечается полная приверженность участников встречи к полной имплементации Минских договоренностей.

«Они подчеркивают общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов», - указывается в документе.

На этой основе лидеры решили следующее: 1. Безотлагательные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны привержены полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года. Они поддерживают разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств до конца марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная из «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включительно с Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безоговорочный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Они поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических условий и условий в сфере безопасности, среди прочего - для организации местных выборов.

Итоговая пресс-конференция саммита "нормандской четверки" в Париже: видео

Как сообщал УНИАН, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.

После прибытия Зеленского в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву), сразу началась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а после этого - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 16:00 была запланирована встреча лидеров стран-участниц "Нормандского формата", а на 18:45 – пресс-конференция четырех лидеров, однако встреча "четверки" началась на два с половиной часа позже.

Также состоялись первые переговоры с глазу на глаз между Зеленским и Путином. Встречи продолжались почти до полуночи по Киеву, после чего лидеры "нормандской четверки" дали пресс-конференцию и обнародовали совместное заявление.

Владимир Зеленский во время общения с прессой назвал главной победой саммита в Париже обмен пленными до конца года в формате всех на всех, но признал, что этого "мало". Стороны во время встреч также обсудили "газовый вопрос", контоль границы на Донбассе, а также договорились о следующем саммите течение четырех месяцев.

Полную хронологию переговоров "нормандской четверки" читайте на УНИАН.