Порошенко: Летом возможно новое наступление на Украину

Летом Украину может ожидать новое наступление со стороны пророссийских сил, заявил президент Петр Порошенко в интервью ВВС Украина.

"Думаю, мы должны быть готовы к этому. Но мы не даем им ни малейшего шанса для провокаций. Это будет полностью на их ответственности", - сказал он.

Президент также рассказал, что не доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину.

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На вопрос, как можно проводить переговоры с тем, кому он не доверяет, господин Порошенко ответил: "У меня нет другого выбора. Я не думаю, что освобождение моей территории произойдет военными средствами".

Он повторил свое предыдущее заявление, что не собирается военным способом отвоевывать неконтролируемые территории.

Президент добавил, что удовлетворен заверениями, которые получил от госсекретаря США Джона Керри после его встречи с президентом Путиным в Сочи.