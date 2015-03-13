Российские войска могут пойти в наступление на Одессу – Маккейн
16:11, 13 марта 2015Политика
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По приказу президента Российской Федерации Владимира Путина военные РФ могут начать наступление на Одессу со стороны Молдовы.
Вскоре можно ожидать дальнейшего наступления войск РФ, в частности, на Мариуполь / УНИАН
Такое мнение в интервью ТСН.Тиждень высказал сенатор-республиканец Джон Маккейн.
По его словам, Путин уже получил восток Украины, поэтому вскоре можно ожидать дальнейшего наступления, в частности, на Мариуполь.
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"Если он думает, что это ему просто сойдет с рук и он не будет платить свою цену, то вполне может попытаться пойти на Одессу со стороны Молдовы. У него 1400 российских отрядов или как их, "миротворцев", в Приднестровье", - считает сенатор.
Как сообщал УНИАН, ранее бывший глава Службы внешней разведки (2005–2010) Николай Маломуж заявил, что наступление российских войск на Мариуполь маловероятно.
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