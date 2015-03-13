Российские войска могут пойти в наступление на Одессу – Маккейн

Такое мнение в интервью ТСН.Тиждень высказал сенатор-республиканец Джон Маккейн.

По его словам, Путин уже получил восток Украины, поэтому вскоре можно ожидать дальнейшего наступления, в частности, на Мариуполь.

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"Если он думает, что это ему просто сойдет с рук и он не будет платить свою цену, то вполне может попытаться пойти на Одессу со стороны Молдовы. У него 1400 российских отрядов или как их, "миротворцев", в Приднестровье", - считает сенатор.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший глава Службы внешней разведки (2005–2010) Николай Маломуж заявил, что наступление российских войск на Мариуполь маловероятно.



