Порошенко проинформировал Кэмерона, что Украина отвела всю военную технику

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

Как говорится в сообщении, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Президент подчеркнул, что Украина выполняет Минские договоренности, в частности, отвела военную технику, что было подтверждено ОБСЕ.

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Как сообщал УНИАН, ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли, что ни Украина, ни пророссийские боевики не закончили отвод тяжелого вооружения.

"Мы проводим мониторинг отвода тяжелого вооружения с обеих сторон. И когда мы возвращаемся в те места, в которых должна храниться отведенная техника, мы часто регистрируем то, что не вся техника, которая должна там находиться, есть", - сказал заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг

"Или нам не дают доступ к этим местам, или мы констатируем то, что новое вооружение находится в этих местах", - заметил Хуг.

"Ни правительство, ни незаконные вооруженные формирования не закончили отвода тяжелого вооружения, как это должно быть в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.