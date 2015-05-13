ОБСЕ: ни Украина, ни боевики не закончили отвод тяжелого вооружения

Об этом заявил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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"Мы проводим мониторинг отвода тяжелого вооружения с обеих сторон. И когда мы возвращаемся в те места, в которых должна храниться отведенная техника, мы часто регистрируем то, что не вся техника, которая должна там присутствовать, что она там есть", - сказал он.

"Нам не разрешают доступ к этим местам или мы констатируем то, что новое вооружение находится в этих местах", - отметил Александр Хуг.

"Ни правительство, ни незаконные вооруженные формирования не закончили отвод тяжелого вооружения, как это должно быть в соответствии с минскими соглашениями", - подчеркнул заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.