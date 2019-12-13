Гендиректор Укроборонпрома Абромавичус планирует отдать под застройку высотками территорию завода «Антонов» в Киеве - нардеп

Мощности завода, согласно проекту, хотят перенести в Гостомель под Киевом, сообщил Александр Дубинский, ссылаясь на источники.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявляет, что гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус работает над проектом по переносу киевской площадки АНТК имени Антонова и дальнейшей застройки территории завода.

Об этом Дубинский сообщил на своем канале в Telegram со ссылкой на собственные источники.

"Мои источники сообщают, что 90% своего времени гендиректор Укроборонпрома Абромавичус тратит на проект «Антонов»", - пишет Дубинский.

По его информации, мощности завода планируют перенести в Гостомель - посёлок городского типа в Киевской области.

"Он (проект. - ред.) предусматривает перенос киевской площадки АНТКУ в Гостомель, и застройку освободившейся площади высотками", - сообщил Дубинский.

Также он напоминает, что аналогичный проект пытался реализовать экс-президент Петр Порошенко через своего доверенного инвестбанкира Макара Пасенюка.

Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома», а 30 августа он стал генеральным директором концерна.

Ранее СМИ писали, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство. Как известно, согласно украинскому закона «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)».

Сообщалось, что вопреки украинскому законодательству Абромавичус остается гражданином Литовской Республики. Украинское гражданство Айварас Абромавичус получил в декабре 2014 года по упрощенной процедуре. При этом Абромавичус тогда заявил, что, согласно литовскому законодательству, после получения иного гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

Напомним, в конце октября стало известно, что Айварас Абромавичус получил допуск к государственной тайне.