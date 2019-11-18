Абромавичус грубо нарушил законы Литвы и должен быть лишен гражданства - литовское СМИ

Чтобы работать на госслужбе в Украине, Абромавичус должен был обратиться за разрешением в правительство Литовской Республики.

Двойной гражданин Литвы и Украины, бывший министр экономического развития и торговли Украины, а сейчас Генеральный директор государственного военно-промышленного концерна “Укроборонпром” Айварас Абромавичус грубо нарушил Закон о гражданство Литовской Республики и должен быть лишен гражданства этой страны.

Об этом говорится в материале литовской газеты Lietuvos Rytas.

Как говорится в статье, по литовским законам Абромавичус должен был обратиться за разрешением в правительство Литовской Республики, чтобы работать министром экономики Украины и генеральным директором Укроборонпрома, но такого разрешения он не попросил.

“Абромавичус не обращался в правительство за таким разрешением, когда был министром Украины”, - заявил изданию бывший премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс.

Кроме того, бывший судья Конституционного суда Литвы, авторитетный профессор конституционной юстиции Витаутас Синкявичюс заявил, что гражданин Литовской Республики, который поступил на государственную службу другой страны, включая политические должности, и при этом не получил разрешения правительства Литвы, должен быть лишен гражданства.

Профессор подчеркивает, что такое решение должно быть принято, даже если бы этот гражданин на сегодняшний день уже не находился бы на государственной службе другой страны.

Также в статье отмечается, что по законодательству Литвы государственная служба другого государства включает и работу в организациях, которым даны функции государственного управления, и для работы на должности в такой организации требуется гражданство другого государства.

Как пишет Lietuvos Rytas, должность генерального директора Укроборонпром как раз попадает под такую категорию. Потому что, по “Закону Украины об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе” и по Статуту государственного концерна “Укроборонпром”, концерн исполняет ряд функций государственного управления.

Как отмечается в материале, глава “Укроборонпрома” тоже должен получить и доступ к государственным тайнам от Службы безопасности Украины, а такой доступ по “Закону Украины о государственной тайне” выдается только гражданам Украины.

Таким образом, пишет Lietuvos Rytas, Айварас Абромавичус систематически нарушает Закон о гражданстве Литовской Республики, не обращаясь к правительству Литвы за разрешением на работу главой “Укроборонпрома”.

Lietuvos Rytas объясняет, что Абромавичус не обратился за разрешением к правительству Литвы работать министром экономики Украины, а сейчас генеральным директором Укроборонпрома, потому что в Украине стало бы известно, что он не выполнил своего обязательства, данного в декабре 2014 года, когда получал гражданство Украины от тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко, - в течение двух лет отказаться от гражданства Литовской Республики.

Тогда выяснился бы тот факт, что он публично лгал, что он автоматически потерял гражданство Литвы, когда вступил в гражданство Украины, отмечают литовские журналисты.

Советница министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович подтвердила изданию, что на самом деле Абромавичус не обратился в Департамент миграции Литовской Республики с просьбой отказаться от гражданства Литовской Республики, а наоборот попросил сохранить гражданство Литвы. Lietuvos Rytas также опубликовал информацию Государственной пограничной службы Украины о том, что в 2019 году Абромавичус пересекал границу Украины с действующими паспортами Украины и Литовской Республики.