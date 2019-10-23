Абромавичус получил допуск к государственной тайне – Бондарь

По словам заместителя Айвараса Абромавичуса, они "заметили" всех, кто ждал отрицательное решение по этому вопросу.

Генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус получил допуск к государственной тайне.

Об этом сообщил заместитель директора концерна по вопросам трансформаций Роман Бондарь у себя на странице в Facebook.

Читайте такжеГендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус не может занимать госдолжности в Украине, поскольку сохранил паспорт Литвы«Для каждого, кто в последний месяц мечтал и ждал отрицательное решение по этому вопросу, генерировал контрдействия, саботировал изменения и устраивал провокации у меня есть сообщение: спасибо, что нашлись. Мы вас заметили. Каждому таракану – свой тапок. И не стоит тратить время на больничные. Не поможет», – отметил Бондарь.

Ранее УНИАН сообщал, что Айварас Абромавичус пользуется литовским паспортом при выезде/въезде в Украину.

Напомним, украинское гражданство Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Он тогда публично солгал, заявив, что, в соответствии с литовским законодательством, после получения другого гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

В 2015 году, отвечая на официальный запрос УНИАН, советник Министра внутренних дел Литвы Томас Бержинскас сообщил: «А. Абромавичус является гражданином Литовской Республики. Такое решение было принято Департаментом миграции при Министерстве внутренних дел, 20-04-2015».

Как известно, согласно украинскому закону «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательство прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)». Начиная с 2014 года и вплоть до своей отставки, информации о том, что Абромавичус подал соответствующее ходатайство в Литве, министр экономики не предоставил.

В начале октября 2019 года УНИАН обратился к нему с новым вопросом о том, когда Айварас Абромавичус, как руководитель главного стратегического консорциума Украины, подаст соответствующие документы о выходе из литовского гражданства.