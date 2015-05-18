Россия испытывает на прочность решения ЕС о зоне свободной торговли с Украиной – глава МИД Литвы

Как сообщает Радио Свобода, об этом в кулуарах встречи группы «Друзей Украины» на уровне министров иностранных дел стран ЕС сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Министр подчеркнул, что Евросоюз должен проявить жесткость в этом вопросе, независимо от развития ситуации в зоне АТО. «Нужно иметь твердые убеждения, мотивацию. Натиск оказывается для того, чтобы испытать на прочность», – сказал он.

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По словам Линкявичюса, на востоке Украины можно констатировать не столько обострение, сколько нехватку урегулирования конфликта. «У меня нет ощущения, что есть урегулирование конфликта, что есть какая-то бесповоротная урегулированность ситуации», – подчеркнул он.

Как сказал глава МИД Литвы, начало действия ЗСТ между Евросоюзом и Украиной зависит также от готовности украинской стороны принять все ее условия с 1 января следующего года.

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Осенью 2014 года после давления России действие зоны свободной торговли Украины с ЕС, которое предусматривает Соглашение об ассоциации, отложили на один год. Однако Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению одного из лидеров литовского движения за независимость от СССР Витаутаса Ландсбергиса, политика Путина может привести к новым войнам в Европе.