Снятие с эфира и цензура сериала "Слуга народа" в РФ: Кремль заявляет о своей непричастности

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Кремль не имеет отношения к тому, что в первой серии «Слуги народа», которая транслировалась на телеканале ТНТ, вырезали эпизод с шуткой о президенте РФ Владимире Путине.

В Кремле заявили, что не имеют отношения к отказу российского телеканала ТНТ транслировать сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта тема не имеет отношения к администрации президента. В данном случае мы абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее – это к нам не имеет отношения», - подчеркнул Песков.

При этом он добавил, что Кремль также не имеет отношения к тому, что в первой серии «Слуги народа», которая транслировалась на ТНТ, вырезали эпизод с шуткой о президенте РФ Владимире Путине.

Читайте такжеВ Кремле обрадовались разрешению Зеленского пустит российских журналистов в Украину и пожаловались на игнорирование

«Я рекомендую этот вопрос задать редакции этого телеканала. Это не касается нас абсолютно», - сказал Песков.

11 декабря российский телеканал ТНТ начал транслировать сериал «Слуга народа».

Вместе с тем во время трансляции на центральные регионы России из первой серии «Слуги народа» вырезали эпизод с шуткой о Путине. При этом в восточных регионах РФ, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, этот фрагмент показали.

По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполнил Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – Хубло?».

Позже телеканал снял с показа сериал «Слуга народа».