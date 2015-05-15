Конституционные изменения должны отражать настроения общества – Гройсман

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман во время заседания комиссии, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По его словам, график работы достаточно интенсивный и напряженный, но за предыдущие недели уже есть «солидные наработки». «Мы близки к финишу, к завершению работы», - сказал Гройсман.

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Он подчеркнул необходимость обеспечить те конституционные изменения, которые подтвердят неизменность реформ в Украине и будут отражать настроения общества.

Гройсман напомнил, что созданы три рабочие группы, которые нарабатывать изменения в Конституцию Украины по приоритетным направлениям реформирования - децентрализация, совершенствование конституционных основ правосудия и конституционное регулирование прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.