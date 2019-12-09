В Кремле подтвердили, что Путин и Зеленский встретятся в Париже после "нормандского саммита"

По словам помощника президента РФ, ограничений по времени нет.

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже пройдет после сегодняшнего саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Встреча пройдет после завершения всех мероприятий… Организаторы задали формат встречи, и получилось так, что удобное время - после всех этих мероприятий, после завершения встречи "четверки", - сказал Ушаков и добавил, что ограничений по времени нет.

Ушаков назвал главной целью встречи лидеров обсуждение вопроса реализации Минских соглашений. "Прежде всего, реализация Минских договоренностей (будет обсуждаться на встрече Путина и Зеленского)", - сказал Ушаков.

При этом он не уточнил, будет ли обсуждаться газовый вопрос.