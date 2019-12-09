Сегодня в Париже состоится саммит “нормандской четверки” (видео)

В графике Владимира Зеленского ничего не указано о двусторонней встрече с Владимиром Путиным.

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проведут встречу в Париже.

Как сообщал УНИАН, переговоры состоятся в Елисейском дворце. Саммит начнется в 17:00, а совместная конференция участников начнется в 19:00.

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Согласно графику, предоставленному журналистам в Офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву), где проведет переговоры с Меркель и Макроном.

В графике ничего не указано о двусторонней встрече с Владимиром Путиным, однако в эфире одного из украинских телеканалов президент Украины сообщил, что будет говорить с глазу на глаз с главой РФ.

Стороны обсудят вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, возвращение всех пленных украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и в РФ, а также вопросы проведения выборов в ОРДЛО.

Это будет первая нормандская встреча за три года. Последний раз президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии встречались в октябре 2016 года. С тех пор Франсуа Олланда в «четверке» сменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко — Владимир Зеленский.

Напомним, что Папа Римский выразил поддержку Украине накануне Нормандской встречи.

Ранее сообщалось, что США накануне Нормандского саммита поддержали Украину.

По итогам саммита планируют принять совместное коммюнике. Его максимально осторожный вариант ранее согласовали советники лидеров четырех стран.

Президент Владимир Зеленский за несколько дней до нормандской встречи заявлял, что рассчитывает на результативность парижских переговоров о достижении мира на Донбассе.

Также вчера Юлия Мендель назвала “три шага Зеленского” на Нормандском саммите.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве прошла акция «Высадка на Банковой». Организаторы приурочили ее к саммиту «нормандской четверки», который состоится в понедельник, 9 декабря. Они заявили о намерении находиться у Офиса президента как минимум до объявления результатов саммита. Таким образом они хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках «нормандского саммита».