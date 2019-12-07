Интеграция РФ и Беларуси: в Киеве состоялась акция в поддержку протестующих в Минске (видео)

В акции на Майдане Незалежности и под посольством Беларуси приняли участие несколько десятков человек.

В Киеве состоялась акция в поддержку белорусских протестующих, которые сегодня вышли на улицы в Минске и выступают против углубления интеграции страны с Россией.

Акция началась около 13.00 на Майдане Незалежности, в ней приняли участие до 30 активистов. Трансляция акции проходила на странице Союза блогеров Украины в Facebook.

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Позже участники акции устроили пикет под Посольством Беларуси в Украине. Они держали в руках плакаты с надписями: “Білорусь не Росія”, “Кому Лука батько, тому Х*ло дядько”, а также скандировали: “Хай живе Білорусь!” та “Слава Україні!”.

Также под посольством участники акции произносили речи на украинском и белорусском языках.

"Сегодня мы кричим, чтобы белорусы не сдались. Чтобы их диктатор не прогнулся и не подписал так называемое «союзническое соглашение» с Путиным, дав ему еще управлять Россией, а Беларусь при этом стала федеральным округом", - заявил в своем выступлении один из активистов.

Как сообщал УНИАН, в Минске сегодня, 7 декабря, проходит несанкционированная акция против интеграции Белоруси с РФ. Протесты организованы в связи со встречей президента страны Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина, на которой, как ожидается, может быть подписана программа «углубления интеграции» между Беларусью и Россией.