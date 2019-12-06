"Ермак договорился с Кличко": Левченко заявил, что ОП планирует назначить Резникова главой КГГА

Экс-нардеп Юрий Левченко заявляет, что между Виталием Кличко и Офисом Президента "псевдо-война".

Главой Киевской городской государственной администрации якобы планируют назначить Алексея Резникова, кандидатуру которого активно продвигает Офис президента, и который является давним соратником мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Украины VIII созыва Юрий Левченко, получив информацию из своих источников. По его словам, такое совпадение является одним из признаков "псевдо-войны" между Кличко и ОП.

"Это очередное доказательство того, как заместитель председателя ОП Ермак договорился с Кличко, разделил с ним коррупционные потоки и теперь они вместе, вместе с новыми "смотрящими" Тищенко и Комарницким руководят Киевом", – отметил Левченко.

Он сообщил, что Резников был секретарем Киевсовета при первой каденции Кличко, а потом его заместителем и советником. Он обычно присутствует на всех неформальных "стратегических совещаниях" мэра. По словам Левченко, именно Резников курировал коррупцию в киевской рекламе.

"Но, самое интересное: как может Резников быть новым главой КГГА, если он сам, по поручению Кличко, является представителем в Конституционном Суде 51 народного депутата прошлого созыва, которые просят КС признать незаконным назначение на председателя КГГА любого, кроме избранное городского головы? То есть ОП хочет назначить главой КГГА человека, который сам считает, что такое назначение будет незаконным!" – подчеркнул нардеп.

"То есть киевлянам будут рассказывать о каком-то "обновлении", о какой "войне" Кличко со "слугами народа", а на самом деле Кличко и его люди остаются у власти, только снимается ответственность с самого Кличко", – подытожил Левченко.