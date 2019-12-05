Стало известно, с кем адвокат Трампа уже встретился в Киеве (фото)

5 декабря Джулиани вместе со съемочной группой прибыли в Киев.

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани прибыл сегодня в Киев и уже встретился с внефракционным депутатом Андреем Деркачом.

Об этом в Facebook сообщил сам нардеп.

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Джулиани обсуждал с Деркачом вопрос создания межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция». По словам Деркача, речь о неэффективном использовании средств США госорганами Украины.

«Участие Джулиани будет очень полезным в создании группы. В частности, он может помочь с вхождением в группу международных экспертов, аналитиков, журналистов», – заявил нардеп.

Деркач утверждает, что вместе с коллегой из «Слуги народа» Александром Дубинским направили письмо с призывом участия в формировании группы ряду американских политиков.

Напомним, 5 декабря Джулиани вместе со съемочной группой прибыли в Киев. По информации СМИ, Джулиани путешествует с телевизионной командой кабельного канала One America News, которая снимает документальную фильм, призванный отстоять тезисы лагеря Трампа о принадлежности его требований к Украине относительно расследования якобы вмешательства Украины в выборы в США 2016-го года, деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена в Украине, и работы его сына Хантера Байдена в компании Burisma.